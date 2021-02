Seks pięćdziesięciolatek w wielkim mieście

Serial HBO „Seks w wielkim mieście”, który powstał na podstawie książki Candace Bushnell, stał się przełomem w opisywaniu obyczajowości mieszkańców współczesnych metropolii. Jego bohaterkami były cztery mieszkające w Nowym Jorku młode kobiety: prawniczka Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), wyzwolona specjalistka PR Samantha Jones (Kim Cattrall), wierząca w prawdziwą miłość właścicielka galerii sztuki Charlotte York (Kristin Davis) oraz neurotyczna pisarka Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), autorka cotygodniowej, obyczajowej kolumny w gazecie „The New Yorker” i jednocześnie narratorka serialu. Trzydziestolatki były bardzo różne, ale przyjaźniły się i opowiadały sobie o swoim życiu intymnym: przygodach, miłościach, rozczarowaniach. Serial, którego pierwsze odcinki zostały wyemitowane w 1998 roku, bił rekordy popularności. Doczekał się kolejnych pięciu sezonów i trwał na ekranie do 2004 roku. Łącznie nakręcono 94 półgodzinne odcinki. Powstały też dwa filmy fabularne o przyjaciółkach z Nowego Jorku, trzeci był przygotowywany, ale ostatecznie jego produkcja nie doszła do skutku.

