Izrael czekają trzecie wybory w rok. Netanjahu liczy na cud

Kolejne, trzecie, wybory do Knesetu odbędą się 2 marca przyszłego roku. Nie jest jasne, czy w ich wyniku uda się jednemu z dwu najważniejszych bloków politycznych zdobyć partnerów koalicyjnych gwarantujących większość w 120-osobowym parlamencie. W tym roku nie udało się to ani kierowanemu przez Netanjahu Likudowi, ani sojuszowi Niebiesko-Biali byłego generała Benny'ego Gantza.

Tak czy owak szanse Netanjahu na dalsze rządy są niewielkie. Nawet gdyby wygrał wybory, prezydent Izraela miałby podstawy, by nie powierzyć mu misji utworzenia rządu. A to z powodu zarzutów korupcyjnych. Nie musi wprawdzie podawać się do dymisji, jednak w razie skazania grozi mu więzienie. Przed takim scenariuszem uchronić może Netanjahu jedynie dalsze sprawowanie funkcji premiera, gdyż to odsuwa w czasie proces sądowy.