Antyszczepionkowcy w internecie: Dwunastka rozsiewa śmierć

W ogromnym stopniu jest to spowodowane powszechnym sceptycyzmem w społeczeństwie wobec wakcyn. Jest on rozpowszechniany przez media społecznościowe. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zacytowała szokujący raport waszyngtońskiego Centrum na rzecz Przeciwdziałania Nienawiści w Internecie (CCDH), z którego wynika, że przytłaczająca większość propagandy antyszczepionkowej powstaje za sprawą zaledwie 12 osób.

Autorzy dokumentu przeanalizowali 812 tys. postów na Facebooku i Twitterze zawierających dezinformację na temat pandemii i sposobów jej zwalczania. Ustalili, że wspomniana grupka jest odpowiedzialna za aż 65 proc. z nich. Na samym Facebooku ten współczynnik wzrasta do 73 proc. Co więcej, firma Marka Zuckerberga nie usunęła aż 95 proc. z nich.

Wspomniana „dwunastka" jest bezpośrednio śledzona w mediach społecznościowych przez łącznie 59 mln osób. Te jednak przekazują absurdalne informacje dalej, co prowadzi do ich rozprzestrzeniania się w tempie geometrycznym.

Raport wywołał na tyle duże poruszenie w Ameryce, że platformy internetowe odcięły już od swoich usług trzech spośród cytowanych szkodników. Jednak dyrektor CCDH Imram Ahmed uważa, że to dopiero początek, bo tylko systematyczna polityka zwalczania propagandy antyszczepionkowców może przynieść zamierzony efekt.

Walka przeniosła się jednak też do Białego Domu. Część dziennikarzy zarzuciła Psaki, że władze Partii Demokratycznej szukają tylko okazji, aby kontrolować społeczeństwo i opracować system systematycznego badania postów umieszczonych w mediach społecznościowych. Dziennik „USA Today" wskazuje jednak, że jest to technicznie zupełnie niemożliwe. Z kolei powiązana z republikanami Fox News podkreśla, że atak Bidena na platformy społecznościowe nie ma nic wspólnego ze spontaniczną, emocjonalną eksplozją. Okazuje się bowiem, że administracja prezydenta od lutego próbowała przekonać Facebooka, Twittera i inne platformy, aby zaangażowały się w cenzurowanie kłamstw dotyczących szczepionek. Bez skutku.

Do niedawna platformy społecznościowe mogły liczyć na wsparcie Partii Republikańskiej, której wyborcy żywią obawy przed nadmierną kontrolą władz, powtórzeniem się w realu scenariusza z „Big Brothera". To jednak się skończyło wraz z odcięciem Donalda Trumpa od Facebooka i Twittera na początku tego roku. Obie platformy wskazywały, że chcą w ten sposób powstrzymać nawoływanie przez odchodzącego prezydenta do podważenia demokratycznych wyborów. Ale wielu Amerykanów zdało sobie wówczas sprawę, jak wielką władzę uzyskali giganci internetu w określaniu granic wolności słowa.