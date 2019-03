Wywiad południowokoreański: Korea Północna już odbudowuje swój poligon rakietowy Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un AFP

Południowokoreańskie agencje wywiadowcze otrzymują sygnały, że Korea Północna przywraca do użytkowania część miejsc, służących do wystrzelenia rakiet, które zaczęto demontować po tym, jak Kim Dzong Un obiecał to zrobić po pierwszym szczycie z prezydentem USA Donaldem Trumpem w zeszłym roku - poinformowała we wtorek południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap.