Bartłomiej Wróblewski: Prawo do życia nie tylko dla silnych

Jest taki jak w 2017 r., z tym że w kilku miejscach rozbudowaliśmy uzasadnienie. To inicjatywa, pod którą podpisało się 119 posłanek i posłów z trzech różnych klubów, przedstawicieli ośmiu partii i bezpartyjnych. Bo jest to sprawa, która łączy ludzi o różnych poglądach. Uważamy, że TK powinien zbadać, czy zgodne z konstytucją są dwa przepisy umożliwiające aborcje eugeniczne, czyli w przypadku prawdopodobieństwa choroby dziecka lub jego niepełnosprawności. Wniosek nie dotyczy innych przypadków aborcji, czyli zagrożenia zdrowia i życia matki albo ciąży będącej efektem gwałtu czy kazirodztwa, a także badań prenatalnych czy stosowania środków antykoncepcyjnych.

Podałem ten przykład, by pokazać, że w przypadku zespołu Downa nawet osoby o liberalnych poglądach mają przekonanie, że takie dzieci powinny żyć. Oczywiście przyczyny aborcji eugenicznych są różne, niektóre wynikają z bardzo poważnych chorób czy niedorozwoju. Konstytucja jednak gwarantuje prawo do życia każdemu, a nie tylko zdrowym i silnym. Stawiamy pytanie, a odpowiedź należy do Trybunału.

W PiS są różne poglądy dotyczące ochrony życia. Kierunkowo wszyscy są za, ale jest różny stopień determinacji. Chciałbym podkreślić, że nasz wniosek nie konkuruje z projektem obywatelskim i powinny być prowadzone nad nim prace. Uważamy jednak, że istnieją też racje, by tą sprawą zajął się TK. W Sejmie od 20 lat były czynione nieudane próby wzmocnienia ochrony życia. To przemawia za tym, by próbować iść tą samą drogą, która przyniosła zmianę w 1997 r., gdy Trybunał uznał za niekonstytucyjną przesłankę o aborcji ze względów społecznych. Choć oczywiście optymizm jest mniejszy, bo liczyliśmy na to, że w ubiegłej kadencji, mając na to dwa lata, TK wyda orzeczenie.