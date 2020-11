Marta Lempart o przebiegu demonstracji przed siedzibą TVP w Warszawie

- Było kilkudziesięciu tajniaków bez mundurów, wszyscy wyglądali tak samo – w bluzach od dresów. W pewnym momencie rzucili się na ludzi, zaczęli ich bić, wyciągać z tłumu – relacjonowała Lempart.

Na zarzut, że demonstracja była nielegalna, Lempart odparła, iż "nie ma stanu nadzwyczajnego i nie ma ustawowych przepisów, które zabraniałyby gromadzenia się".

Aktywistka zapowiedziała też, że Strajk Kobiet będzie prowadził protesty "aż do skutku". - Jak na razie zakaz aborcji przez oświadczenie pani (prezes TK Julii) Przyłębskiej średnio się panom udał. Pan (Andrzej) Duda stchórzył ze swoim zakazem aborcji, pan (Zbigneiw) Ziobro stchórzył ze swoim koszmarnym pomysłem zamykania kobiet w ciąży w ośrodkach, aż do rozwiązania – mówiła Lempart. - Skoro panowie sami się nie przestraszyli to my ich przestraszymy – dodała.

Do protestów kobiet dochodzi od 22 października gdy TK orzekł, że przesłanka do legalnej aborcji, jaką jest wykrycie wady płodu, jest niezgodna z konstytucją. Wyrok TK nie został dotąd opublikowany.