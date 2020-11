Komisja ds. pedofilii zaczyna działać. Zaleje ją fala zgłoszeń?

– Wniosek będzie można złożyć osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub wysłać pocztą – potwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą" dr hab. Błażej Kmieciak, przewodniczący komisji. I dodaje, że zgłoszenie może wysłać każdy, kto wie o przestępstwie molestowania seksualnego nieletnich lub o jego ukrywaniu. – Zgłaszającym może być osoba pokrzywdzona, członek rodziny lub ktoś inny, kto posiada wiedzę o przestępstwie – precyzuje. – Nie musi to być sprawa aktualna, zgłoszenie może dotyczyć wydarzeń sprzed lat – uzupełnia.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", wnioski trzeba będzie składać za pomocą specjalnego formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej komisji pod adresem www.pkdp.gov.pl. Będzie go można złożyć osobiście (po umówieniu się telefonicznym), za pomocą poczty elektronicznej (zgloszenie@pkdp.gov.pl) lub wysłać pocztą (ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).

– Mogę już ujawnić, że jedne z pierwszych materiałów, które trafią do komisji, przekaże nam rzecznik praw dziecka i będą to znane opinii publicznej sprawy z filmów braci Sekielskich i pana Latkowskiego – mówił wówczas i dodawał, że komisja będzie „działać wspólnie z każdą osobą, która naprawdę chce pomóc ofiarom przestępstwa pedofilii".

– Wiem, że w stosunku do kilku biskupów, których wymieniliśmy w tamtym raporcie, w Watykanie toczą się postępowania, ale ciekawe, co w ich sprawach będzie miała do powiedzenia nasza komisja – tłumaczy posłanka Lewicy. – Na pewno będziemy regularnie przyglądać się działalności tego gremium – podkreśla.