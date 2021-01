QAnon. Od Pizzagate do sympatii Trumpa

Pewnego grudniowego poranka 2016 roku Edgar Maddison Welch zabrał ze swojego domu w sennym miasteczku Salisbury telefon komórkowy, karabinek AR-15, rewolwer oraz strzelbę. Tak wyposażony wsiadł do samochodu i wyruszył w podróż do Waszyngtonu. Po dojechaniu na miejsce zaparkował auto we wschodniej części miasta obok pizzerii Comet Ping Pong. Schował pistolet do kabury przy biodrze, karabinek przewiesił przez klatkę piersiową i wszedł do restauracji. Przerażeni pracownicy i klienci wybiegli na zewnątrz, ale Welch nie zwracał na nich uwagi. Szybkim krokiem podszedł do zamkniętych drzwi prowadzących na zaplecze, które próbował otworzyć nożem. Gdy mu się to nie udało, oddał w zamek kilka strzałów.

Wszystkie nory zajęte

Zaczęło się niewinnie od wpisów na internetowym forum z memami 4chan. – Anonimowa osoba (albo osoby) podpisująca się jako Q zaczęła publikować wiadomości pod koniec października 2017 roku. Q twierdził, że jest pracownikiem służb specjalnych i walczy z „deep state" – mówi w rozmowie z „Plusem Minusem" prof. Joseph Uscinski, politolog z Uniwersytetu w Miami od lat badający teorie spiskowe i dezinformację.

Ten sam Q zapowiadał także rychłe aresztowanie Hillary Clinton. W kolejnych postach autor zamieszczał szyfry i zagadki, w których m.in. odwoływał się do rzekomo nadchodzącej apokalipsy oraz apelował o odrzucenie wiary w instytucje publiczne. Jak twierdzą jego zwolennicy, posty tajemniczego autora są niczym „okruszki chleba rozrzucane przez Jasia i Małgosię", by łatwiej znaleźć drogę w gęstym lesie. W tym przypadku drogę do „prawdy".

Liczba podążających za „okruszkami" zaczęła szybko rosnąć, a ruch zapoczątkowany przez wpisy Q z niszowego forum rozlał się szeroko, m.in. na Twittera czy YouTube'a. Tylko na Facebooku grupy związane z QAnon zrzeszają ponad 3 mln użytkowników. Obrazowo ten proces opisała dziennikarka „The Atlantic" Adrienne LaFrance: „Jeśli internet jest jedną wielką króliczą norą, w której znajduje się nieskończenie wiele innych nor, to QAnon w jakiś sposób zdołał je zająć i połknąć wszystkie teorie spiskowe".

– Wierzą w bardzo rozbudowaną intrygę, według której świat jest kontrolowany przez elitarny krąg pedofili czczących szatana. Członkowie ruchu są przekonani, że ta klika włada mediami, Hollywood oraz politykami takimi jak Hillary Clinton. Najbardziej radykalni zwolennicy Q twierdzą, że celebryci i przedstawiciele establishmentu w podziemnych jaskiniach hodują dzieci, by móc pić ich krew i przez to powstrzymywać proces starzenia – tłumaczy Travis View, badacz teorii spiskowych i autor podcastu „QAnon Anonymous".

Na początku tego roku w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy sugerujące, że willa na Florydzie należąca do Oprah Winfrey została przeszukana przez policję w związku ze sprawą o wykorzystywanie seksualne dzieci. Z kolei Tom Hanks miał zostać aresztowany w Australii za pedofilię.

Pożywką dla kolejnych teorii stał się koronawirus. Zdaniem QAnon Covid-19 nie jest prawdziwy, a nawet jeśli jest, to został stworzony przez „deep state" (coś w rodzaju ukrytego rządu) po to, by zaszkodzić reelekcji Donalda Trumpa. W tej konkretnej sprawie zwolennicy QAnon połączyli swoje siły z antyszczepionkowcami. Larry Cook, administrator jednej z największych grup na Facebooku sprzeciwiającej się szczepieniom, w swoich postach zaczął używać retoryki Q. Na celowniku ruchu znalazł się doktor Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, który doradza Białemu Domowi w sprawie walki z pandemią SARS-CoV-2. QAnon zarzucają mu bycie „kukiełką deep state". Ma o tym świadczyć zdjęcie, na którym lekarz stoi razem z Barackiem Obamą w laboratorium. Zwolennicy Q są przekonani, że fotografię wykonano podczas prac nad koronawirusem. Były prezydent ma ich zdaniem stać także za rozłożonym na 16 lat planem zniszczenia Stanów Zjednoczonych poprzez wywoływanie susz, przerw w dostawach żywności oraz użycie broni nuklearnej.

Równie złe zamiary ma mieć Hillary Clinton. Według części wyznawców QAnon jest ona winna śmierci pierwszego syna Johna F. Kennedy'ego, który zginął w katastrofie lotniczej w 1999 r. Zgodnie z inną wersją Kennedy Jr. sfingował swoją śmierć i obecnie doradza Trumpowi. W czasie śledztwa dotyczącego rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie niektórzy członkowie ruchu wierzyli, że prowadzący je prokurator Robert Mueller w sekrecie współpracuje z Donaldem Trumpem, a jego prawdziwym zadaniem jest aresztowanie przedstawicieli skorumpowanych elit pedofilskiej szajki. Ledwie kilka dni temu wysłali e-maile do nigeryjskich dziennikarzy z informacją, że działacze Partii Demokratycznej są zaangażowani w porywanie dzieci z Afryki Zachodniej.

Zwolennicy QAnon posługują się własnymi hasłami, szyframi i kodami. I tak „zamek" oznacza Biały Dom, a „okruszki" to wskazówki. Z kolei skrót WWG1WGA tłumaczony jako „Where we go one, we go all" („Dokąd idzie jeden z nas, idziemy wszyscy") stał się hasłem rozpoznawczym całego ruchu. Poczucie bycia częścią sekretnej społeczności wzmagają często używane frazy: „Nic nie powstrzyma tego, co nadchodzi" oraz „Zaufaj planowi".

– Wierzą w mnóstwo powiązanych ze sobą teorii spiskowych, co przyciąga wiele różnych osób. Dlatego tak trudno opisać typowego członka QAnon. Można przyjąć, że większość z nich to zwolennicy prawicy i fani Trumpa. Nie wszyscy są białymi suprematystami, ale antysemickie i ksenofobiczne elementy niektórych teorii spiskowych przyciągają takich ludzi – tłumaczy Erin Gallagher, badaczka zajmująca się ekstremizmem w mediach społecznościowych.

Ponieważ zwolennicy Q odrzucają tradycyjne media, łącznie ze sprzyjającą Trumpowi stacją Fox News, to społeczność wypromowała swoje własne gwiazdy. Jedną z nich jest David Hayes występujący pod pseudonimem PrayingMagic. Jego filmy i wpisy m.in. na Twitterze i YouTubie obejrzano łącznie ponad 33 mln razy. Hayes, były ratownik medyczny, podkreśla, że to Bóg dał mu znak, by zajął się polityką i prowadził kanał newsowy. „PrayingMagic" jest także autorem książki opisującej ruch QAnon. Można ją kupić na Amazonie za 15 dolarów. Publikacja ma być pierwszą z dziesięciu, które stworzą serię pt. „Kroniki Q".

Mimo dużej popularności, jaką cieszy się Hayes i inni gwiazdorzy ruchu, to nie dzięki nim o QAnon zaczęły pisać gazety niemal na całym świecie. W kraju, który kocha teorie spiskowe – począwszy od zabójstwa JFK, przez zamachy na WTC, na płaskiej Ziemi kończąc – zwolennicy Q nie przebiliby się do mainstreamu, gdyby nie prezydent Trump i republikańscy politycy.