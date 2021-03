Opór wobec Watykanu

Odezwę otwarcie krytykującą Watykan podpisało już ponad 200 księży, profesorów teologii, zakonników . W kręgach kościelnych mowa jest o znacznie większej liczbie duchownych, którzy nie zgadzają się z niedawnymi tezami Kongregacji Nauki Wiary. Jest wśród nich wielu biskupów. Nawiązali do sprawy w kazaniach minionej niedzieli.

Kolejne pytania

Biskup Essen, Franz-Josef Overbeck, wezwał w liście do wszystkich parafii swojej diecezji, aby Kościół „poważnie i głęboko" zwrócił się do gejów i lesbijek. Zdaniem biskupa z Osnabrücku Franza-Josefa Bodego zakaz udzielania błogosławieństwa rozumieć można jako uproszczoną odpowiedź, która prowokuje jedynie do dalszych pytań.