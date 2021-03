Mundurowi nocami wjeżdżają w dzielnice mieszkaniowe i aresztują osoby uważane przez nich za przywódców protestów, trwających już ponad miesiąc. Szukając ich mieszkań, zaczynają strzelać po mijanych budynkach, czasami również z ciężkiej broni. „Brat U Maung Maunga został pobity przez policjantów i żołnierzy, a potem powiesili go za nogi i torturowali, bo w mieszkaniu nie było nikogo, kogo można by aresztować" – deputowany rozwiązanego przez generałów parlamentu opisał na Facebooku rewizję w domu jednego z prawników z partii Aung San Suu Kyi.

Ona sama, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, znalazła się 1 lutego znów w areszcie domowym (wcześniej spędziła tak w sumie 15 lat między 1989 a 2010). Wraz z nią wojskowi aresztowali ponad 200 cywilnych polityków i urzędników, głównie z nowego rządu. Junta dokonała zamachu stanu z powodu listopadowych wyborów do parlamentu, które przegrała wspierana przez nich partia.

Tymczasem na ulicach miast codziennie odbywają się demonstracje przeciw juncie. Dotychczas wojsko i policja zastrzeliły na nich co najmniej 60 osób (tyle ofiar jest znanych z nazwiska), a ponad 1,7 tys. aresztowano. Kraj pogrąża się w chaosie, bowiem część z działających tam partyzanckich oddziałów różnych grup etnicznych (w tym Karenów) zaczęła koncentrować się w pobliżu miast, dając wyraźnie do zrozumienia, że są po stronie protestujących. Postawiło to Mjanmę (tak też jest nazywana Birma) na krawędzi wojny domowej.