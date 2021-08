Sondaż: Prawie połowa Polaków za wyższymi mandatami

Pod koniec lipca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł.

Projekt zakłada m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Zmiana w Kodeksie wykroczeń zakłada w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Projektowana nowelizacja wprowadza też wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Nowością jest też powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.