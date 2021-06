Inwazja myszy w australijskim więzieniu. Ewakuacja więźniów

Myszy, z którymi w ostatnim czasie walczą okoliczni rolnicy, przedostały się do więzienia i zaczęły przegryzać panele sufitowe i kable w placówce, co zmusiło władze więzienia do podjęcia szeroko zakrojonych prac naprawczych.

- Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan kadry i osadzonych jest naszym priorytetem, więc postanowiliśmy, że trzeba natychmiast podjąć działania naprawcze - mówi Peter Severin, odpowiedzialny za więziennictwo w Nowej Południowej Walii.