Ile osób umiera na świecie z przepracowania? Raport WHO

Takie wnioski płyną z globalnego badania dotyczącego wpływu pracy w nadgodzinach na liczbę zgonów, którego wyniki opublikowano na łamach "Environment International". Z badania wynika, że w 2016 roku 745 tysięcy osób zmarło w wyniku udaru lub chorób serca, wynikających z pracowania w wymiarze dłuższym niż 40 godzin w ciągu tygodnia.

W porównaniu do roku 2000 zanotowano wzrost liczby takich zgonów o 30 procent.

WHO alarmuje, że obserwowany trend wskazujący na rosnącą liczbę zgonów związanych z przepracowaniem może jeszcze pogorszyć się w związku z pandemią COVID-19.

Neira tłumaczy, że WHO chce nagłośnić problem, aby skłonić "do działania, do większej ochrony pracowników".

Badanie przeprowadzone wspólnie przez WHO i Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) wskazuje, że większość (72 proc.) ofiar przepracowania to mężczyźni w średnim wieku lub starsi.