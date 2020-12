Chłopiec na wózku musiał udowodnić, że może chodzić. Legoland zmieni regulamin

Jak podaje Sky News, siedmioletni obecnie Sebby Brett cierpi na chorobę podobną do porażenia mózgowego i bez pomocy nie jest w stanie przebyć nawet niewielkiej odległości. W ciągu roku chłopiec przeszedł cztery operacje i nie mógł się doczekać wizyty w Legolandzie w mieście Windsor (hrabstwo Berkshire, Anglia). Zanim Brett mógł we wrześniu ubiegłego roku wsiąść do kolejki Ninjago na terenie Legolandu, otrzymał od obsługi polecenie, aby wstał z wózka inwalidzkiego i wykonał parę kroków.

Po zakończeniu przejażdżki chłopiec powiedział do swej matki: - Dlaczego kazali niepełnosprawnemu chodzić? To boli - relacjonuje Sky News.