Bitwa protestujących przeciw obostrzeniom z policją w Berlinie. Prawie 200 zatrzymanych

- Zatrzymano około 190 osób - powiedział Geisel. Jak poinformował rzecznik policji Thilo Kablitz, przed Bramą Brandenburską wciąż stoi kilka tysięcy osób. - Musieliśmy rozproszyć demonstrację, ponieważ nie protestujący nie posłuchali wezwań do przestrzegania zasad dystansu - tłumaczył. Według niego w demonstracji wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. - Nie mogę podać dokładniejszej liczby - dodał.

Do rozproszenia demonstracji wykorzystano pięć armatek wodnych, które - jak podaje „Berliner Morgenpost” - od wielu lat nie były używane w Berlinie do tych celów. Według telewizyjnych relacji, demonstranci zachowywali się agresywnie i dochodziło do starć z policją.