Polak uruchomił nad Koloseum drona. Spadł na zabytkowe schody

Turysta został zatrzymany, mimo że maszyna nie uszkodziła zabytku, ani nie wyrządziła krzywdy innym zwiedzającym. Drona zarekwirowała policja, a 40-latek usłyszy zarzut nieprzestrzeganie zakazu przelotów, które obowiązuje nad stolicą Włoch.

Koloseum, czyli amfiteatr Flawiuszów, którego budowa rozpoczęła się w 72 r.n.e., uważany jest za najwybitniejszy przykład rzymskiej architektury starożytnej i inżynierii. To eliptyczna budowla z pojemną widownią, która mogła pomieścić od 45 do 50 tysięcy widzów. W Koloseum odbywały się między innymi walki gladiatorów, naumachie (wojny morskie) czy polowania na dzikie zwierzęta. Tradycja mówi, że w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Od połowy XVIII wieku Koloseum jest otoczone opieką jako miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan. Wcześniej pozyskiwano z niego bloki kamienne jako materiał budowlany. Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego (z greckiego „kolossos”) posągu Nerona przedstawionego jako Helios.