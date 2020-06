Drugi proces dekolonizacji. Późny żal króla Belgów

Trzeba było zabójstwa George’a Floyda w Minnesocie i ekspansji ruchu Black Lives Matter, żeby doszło do historycznych wydarzeń w Belgii. Najpierw niszczono pomniki monarchy i zażądano ich usunięcia, potem odbyła się demonstracja w Brukseli. Po raz pierwszy w historii powołano parlamentarną komisję, która ma zająć się tematem przeszłości kolonialnej. A król Filip wykorzystał święto niepodległości, żeby wyrazić żal.

Po pierwsze z powodu „aktów przemocy i okrucieństwa” w czasach, gdy Kongo było własnością króla Belgów (w latach 1885–1908). Szacuje się, że systemowy wyzysk i praca niewolnicza doprowadziły do śmierci 10 mln ludzi, co dało Kongu miano najkrwawszej kolonii. Po drugie z powodu „cierpień i upokorzeń” w okresie, gdy Kongo było pod zarządem państwa belgijskiego, czyli w latach 1908–1960.

Napisał o tym w liście do prezydenta Demokratycznej Republiki Konga. Félix Tshisekedi odpowiedział przyjaźnie, apelując o powołanie wspólnej komisji historyków. W jego wystąpieniu telewizyjnym nie było pretensji, mówił o tym, że Belgia – gdzie jako syn opozycyjnego polityka spędził wiele lat na politycznym wygnaniu – jest jego drugim domem.

List Filipa ma dwa wymiary – państwowy i osobisty. Monarcha w Belgii ma ograniczone kompetencje, nie mógłby wyrazić oficjalnie skruchy bez porozumienia z gabinetem premiera. Skoro to zrobił, to znaczy, że klasa polityczna jest gotowa na dyskusję o kolonialnych grzechach. Ale jednocześnie Filip jest stryjecznym prawnukiem Leopolda II i list napisał jednak w pierwszej osobie liczby pojedynczej. To symboliczne, bo jego ukochany wuj, król Baldwin, w czerwcu 1960 roku opuścił gwałtownie spotkanie z kongijskim premierem Patrickiem Lumumbą, gdy ten wykrzyczał mu w twarz przewiny kolonializmu. W tamtych czasach, ale i przez wiele dekad później, Belgowie byli świadomi okrucieństwa Leopolda II. Żyli jednak w przekonaniu, że druga faza kolonizacji, ta państwowa, była dla Konga korzystna;