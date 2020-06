Policja w Paryżu apeluje: Będą protesty, zamknijcie w sobotę sklepy

Policja zaapelowała, by sklepikarze zasłonili okna w sklepach wzdłuż ulic, na których mają pojawić się demonstranci. Wezwali też władze miejskie do usunięcia wszystkich obiektów, które mogą być użyte przez demonstrantów do obrzucenia nimi policjantów.

