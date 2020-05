Ruch na drogach mniejszy, liczba szaleńców rośnie

W tunelu pod rondem w Katowicach, przy ograniczeniu do 70 km/h, kierowca jechał 200 km/h. Inny drogowy pirat na autostradzie A1 (Śląskie) pędził z szybkością 221 km/h. A ulicami Łodzi, poruszając się 150 km/h, szarżował kierujący porsche. To przykłady z ostatnich dni. Dane potwierdzają, że takich nadużyć przybywa.

W tym roku prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę zatrzymano już blisko 18 tys. kierowców – to o 2,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przez pierwsze trzy miesiące wzrost był umiarkowany, ale w kwietniu już lawinowy – z 4,4 tys. do 5,9 tys., tylko w ciągu jednego miesiąca, kiedy obowiązywały m.in. ograniczenia w przemieszczaniu się. To o jedną trzecią więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, kiedy na drogach było tłoczniej.

W co ósmym wypadku zabity

Chociaż wypadków w tym roku było o 2 tys. mniej (łącznie 6,5 tys.), to śmiertelność, w której i tak wiedziemy prym w Europie, jest duża – zginęły 732 osoby, to o 139 mniej niż w tym czasie ubiegłego roku. – Jednak przy takim spadku liczby wypadków należało się spodziewać, że zabitych będzie ok. 200 mniej – mówi Kobryś. – Jak bardzo skutki szybkiej jazdy są tragiczne świadczy fakt, że w tym roku w co ósmym wypadku zginął człowiek, w ubiegłym w co jedenastym – dodaje insp. Kobryś.