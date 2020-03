Opera o sanatorium

Do akcji #zostanwdomu dołącza festiwal Malta i sięga do swoich archiwów – w niedzielę 22 marca o godz. 20:00 na kanale YouTube będzie można zobaczyć zapis światowej premiery opery Pawła Mykietyna Czarodziejska góra w reżyserii Andrzeja Chyry, z librettem Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk i scenografią Mirosława Bałki. Zostań w domu i zobacz operę, „od której rozpoczęły się dzieje opery polskiej w XXI wieku”.

– Od „Czarodziejskiej góry" rozpoczęły się dzieje opery polskiej w XXI wieku – napisał Jacek Marczyński w muzycznym podsumowaniu 2015 roku w „Rzeczpospolitej”. Dzieło Thomasa Manna na warsztat teatralny i muzyczny wzięło czterech artystów: kompozytor Paweł Mykietyn, reżyser Andrzej Chyra, dramatopisarka Małgorzata Sikorska-Miszczuk oraz artysta sztuk wizualnych Mirosław Bałka. Utwór powstał na zamówienie Malta Festival Poznań 2015.



W niedzielę (22.03) o godzinie 20:00 na kanale YouTube festiwalu Malta odbędzie się transmisja zapisu opery z 2015 roku. Dokumentację spektaklu zrealizował Colour Pictures Paweł Zabel. Materiał zostanie po raz pierwszy pokazany w całości. Transmisja odbędzie się TUTAJ.



Libretto powstało w oparciu o słynną powieść Thomasa Manna opisującą intelektualne, emocjonalne i duchowe dojrzewanie Hansa Castorpa w sanatorium Berghof w Davos. W maltańskiej interpretacji Czarodziejska góra staje się historią o miłości, zdradzie, zemście i śmierci. To okrutna podróż głównego bohatera przez cztery pory roku i siedem bajkowych lat. Według Andrzeja Chyry: „Czarodziejska góra” jest w istocie opowieścią o stanie naszego umysłu i naszej cywilizacji. Opowieścią bardzo dziś aktualną.



– Myślę, że to dobry pomysł – wracać do lektur, które kiedyś zrobiły na nas ogromne wrażenie, i zobaczyć, jak działają dzisiaj – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” noblistka Olga Tokarczuk, która po raz szósty sięga do lektury Czarodziejskiej góry Tomasza Manna.



Po maltańskiej premierze opera wyruszyła w Polskę. Można ją było oglądać na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie, na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach oraz w Nowym Teatrze podczas Warszawskiej Jesieni.



– Ta całość jest jedynym w swoim rodzaju stopem rozbrzmiewającej z głośników wybitnej muzyki, złożonej z dźwięków elektronicznych, instrumentalnych i naturalnych, ze znakomitym śpiewem i kreacjami aktorskimi solistów różnych pokoleń (obok uznanych gwiazd, jak Jadwiga Rappé czy Urszula Kryger, młodzi obiecujący artyści, m.in. Barbara Kinga Majewska, Szymon Komasa, Szymon Maliszewski, Marcin Habela) oraz statyczną, klaustrofobiczną scenografią Mirosława Bałki (...) Wszystkie elementy są istotne i mimo że muzyka tu dominuje, jest częścią całości – recenzowała w „Polityce” Dorota Szwarcman.



Spektakl, a także jego twórcy, zdobyli wiele nagród. Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego reżysera sezonu otrzymał Andrzej Chyra. Paweł Mykietyn, kompozytor opery, dostał Nagrodę Specjalną miesięcznika „Teatr” oraz Koryfeusza Muzyki Polskiej 2015 w kategorii „Osobowość Roku”. Barbara Kinga Majewska, odtwórczyni roli Kławdii, znalazła się natomiast w trójce nominowanych do Paszportu „Polityki” w kategorii „Muzyka Poważna”.



Opera powstała jako koprodukcja festiwalu Malta, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Programu II Polskiego Radia.