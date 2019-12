Dyktatura we Włoszech? Niemal połowa obywateli jest za

Jak informuje Polskie Radio, z badań Instytutu Badań Społecznych CENSIS wynika, że za władzą dyktatorską opowiedziało się 48 procent respondentów we Włoszech. Wśród mało zarabiających i gorzej wykształconych były to aż dwie trzecie.

Zdaniem analityków, Włosi coraz bardziej tracą zaufanie do polityków. Zwracają oni uwagę, że 90 procent twierdzi, że zbyt często występują oni w telewizji. W ciągu 50 lat odsetek osób, które nie biorą udziału w wyborach parlamentarnych lub oddają nieważne głosy, wzrósł z dziesięciu do 30 procent. Dwie trzecie Włochów deklaruje, że uczuciem, które najczęściej im towarzyszy jest niepewność. Dwie trzecie Włochów jest także zdania, że w przyszłości znajdą się w gorszej sytuacji niż są obecnie, a trzy czwarte nie ma zaufania do innych obywateli.



Ponad 60 procent Włochów chce jednak, aby Włochy były w Unii Europejskiej.