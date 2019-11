69 proc. młodych Brytyjek doznało przemocy w trakcie seksu

Organizacja charytatywna Centre for Women's Justice alarmuje, że dane te wskazują na "rosnącą presję, by młode kobiety zgadzały się na agresywne, groźne i poniżające je zachowania".

Zdaniem przedstawicieli tej organizacji jest to efekt coraz szerszego dostępu do twardej pornografii.

- Wyrażenie zgody na seks nie umniejsza powagi bicia czy podduszania kogoś - podkreśla Adina Claire, przedstawicielka organizacji charytatywnej Women's Aid Federation of England.

Inne badania wskazują, że spośród kobiet doświadczających agresywnych zachowań partnera w czasie seksu, aż 42 proc. czuje się do tego zmuszana lub poddawana presji, by się na to zgodzić.

W Wielkiej Brytanii głośno jest w ostatnich tygodniach o sprawie Grace Millane - młodej turystki z Wysp, która została zamordowana w Nowej Zelandii przez mężczyznę poznanego za pośrednictwem internetowej aplikacji. Według ustaleń śledczych kobieta została zamordowana w czasie stosunku seksualnego - jej partner udusił ją, po czym miał fotografować jej zwłoki i oglądać pornografię w sieci.