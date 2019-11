Kalifornia: Mężczyzna uratowany tuż sprzed kół pociągu. Bohaterski John O'Connor

Według oświadczenia BART niezidentyfikowany mężczyzna był pod wpływem alkoholu i na tory spadł przypadkowo. Kolejka we wpisie na Twitterze podziękowała pracownikowi BART - Johnowi O'Connorowi - za jego wyczyn. „Uratował dziś życie. Dziękujemy, John. Okażcie mu trochę miłości” - napisał operator.

Według kolejki, O'Connor to były operator pociągu, awansowany na kierownika i pracujący w BART od 24 lat.

- John był na peronie i sprawdzał, czy wszyscy trzymają się z dala od żółtego pasa bezpieczeństwa - mówiła rzeczniczka BART w CNN. - Mężczyzna pod wpływem alkoholu źle postawił nogę i wpadł na tory, gdy zbliżał się pociąg. John zobaczył to wraz z innymi pasażerami i krzyknął do mężczyzny, by wrócił na peron. Ale mężczyzna nie poruszał się wystarczająco szybko, więc John złapał go za ramiona i podciągnął w górę, przewracając bezpiecznie na siebie - opisywała.

This #BART worker just saved this man from falling onto the tracks as the train was approaching! Amazing!! pic.twitter.com/RX3zD36853