Pilot wpuścił pasażerkę do kokpitu. Dożywotnio go zawieszono

Zdjęcie zostało zauważone w sieci przez chińskiego blogera, który zajmuje się tematyką lotniczą. Stwierdził on, że fotografia została wykonane podczas lotu w jednym z samolotów Air Guilin i ostro skrytykował linie lotnicze za lekceważenie przepisów oraz narażanie pasażerów na niebezpieczeństwo.

Linie Air Guilin potwierdziły, że incydent miał miejsce 4 stycznia oraz poinformowały, że pilot, który dopuścił do tej sytuacji został zawieszony w pełnieniu obowiązków do końca życia. Przedstawiciel linii zaznaczył także, że zostaną podjęte odpowiednie kroki, które mają zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości.

