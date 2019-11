Francja chce odzyskać kontrolę nad imigracją. Jest plan

Prezydent Emmanuel Macron od miesięcy mówi o surowszym podejściu do imigracji, tłumacząc, że Francja musi zakończyć swoje "pobłażliwe" podejście. W ten sposób chce zapobiec skierowaniu się wyborców w stronę skrajnej prawicy.

- Chcemy odzyskać kontrolę nad naszą polityką migracyjną - powiedział premier Edouard Philippe. Przedstawił szereg środków, które, jak powiedział, mają wzmocnić "suwerenność" Francji.

Philippe potwierdził, że parlament będzie w przyszłości ustalał roczne sektorowe "cele lub limity" w zakresie migracji wykwalifikowanych pracowników z krajów spoza UE, podobnie jak ma to miejsce w Kanadzie i Australii.

Zdaniem Marine Le Pen rozwiązanie proponowane przez rząd to tak naprawdę "zasłona dymna", która doprowadzi do jeszcze większej imigracji.

Rząd ogłosił również plan ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej dla osób ubiegających się o status uchodźcy.

Takie osoby będą musiały odczekać trzy miesiące, zanim otrzymają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Osoby, którym odmówiono azylu, będą miały dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej przez okres zaledwie sześciu miesięcy. Dotychczas było to 12 miesięcy.