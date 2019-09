Podlasie: Wypadek na przejeździe kolejowym. Dwie osoby zginęły pod kołami pociągu

Według danych przekazanych przez policję, ok. godz. 16:20 kobieta i mężczyzna zostali potrąceni przez pociąg PKP Intercity relacji Gdynia - Kraków. Przejazd we wsi Czyżew Ruś-Kolonia, gdzie doszło do wypadku, jest zabezpieczony znakami. Ofiary zginęły na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora.

Poniżej dalsza część artykułu