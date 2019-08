Nie żyje "najszybsza kobieta na czterech kółkach". Próbowała pobić rekord

Jessi Combs była kierowcą rajdowym i pasjonatem motoryzacji. Nazywaną ją "najszybszą kobietą na czterech kółkach". 36-latka występowała w programie "Pogromcy mitów".

Wczoraj prowadziła napędzany silnikiem odrzutowym pojazd Supersonic Speed Challenger. W 2013 roku pobiła w nim rekord 640 km/h (prędkość maksymalna 708 km/h). W październiku ubiegłego roku Comps jechała z prędkością 777 km/h.

Jej pojazdem był przerobiony odrzutowiec F-104 o mocy 52000 koni mechanicznych. Członkowie jej zespołu liczyli na to, że pobiją rekord prędkości należący od 1976 roku do Kitty O'Neil. Do dziś wynosi on 823 km/h.

Gdy nie występowała w programach telewizyjnych, Combs brała udział w wielu rajdach i wyścigach. Była pierwszą kobietą, która rywalizowała w Wyścigu Dżentelmenów. Prowadziła Forda model 1913.