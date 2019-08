Niemiecki głaz utrudnia życie polskim złodziejom

Teraz jest to już niemożliwe. Od kilkunastu dni przed wejściem na most od strony niemieckiej leży głaz narzutowy. Miejscowy radny Thomas Göttsberger, aktywny w mediach społecznościowych, cieszył się, że droga dla kradzionych aut została zablokowana głazem, ale dodał, że to ledwie mały kamyczek w walce z przestępczością na granicy.

Ostritz, liczące 2400 mieszkańców, leży w połowie drogi między Görlitz i Zittau przy linii kolejowej łączącej te dwa miasta w południowo-wschodniej Saksonii. Jednak stacja kolejowa dla Ostritz, choć zatrzymują się na niej tylko niemieckie pociągi, znajduje się po polskiej stronie granicy i nosi nazwę Krzewina Zgorzelecka. Trzeba do niej przejść po małym moście nad Nysą Łużycką. Oficjalnie most jest dla pieszych i rowerzystów, ale nocami złodzieje przeprawiali przez niego ukradzione w Niemczech samochody.

GORZEJ NIŻ PRZED SCHENGEN

Miejscowe media niemal codziennie piszą o złodziejach zza Nysy Łużyckiej. Ostritz pojawia się często jako droga ucieczki.

- Przechodzą przez ten most i kradną to, co im w ręce wpadnie. Nic nie zmieniło, od czasu gdy Polacy byli tu głównie postrzegani jako złodzieje samochodów. Od wejścia Polski do strefy Schengen nawet się pogorszyło, bo granica nie jest pod stałą obserwacją – mówi „Rzeczpospolitej” Jana Ulbrich, dziennikarka lokalnego oddziału w Zittau „Sächsische Zeitung”, najważniejszego dziennika w landzie.

W jej gazecie można było w ostatnich dniach przeczytać o złodziejach, którzy zanim wrócili na drugi brzeg Nysy Łużyckiej, grasowali w nocy po Ostritz, próbowali się włamać do różych budynków i ciężarówki, w końcu ukradli silnik do maszyny rolniczej. A także o pustoszeniu pól kukurydzy kilka kilometrów dalej czy włamaniach do przedszkola i prywatnej firmy. Choć w tych ostatnich przypadkach nie było sugestii, skąd byli sprawcy

Te, często drobne, kradzieże urosły w Saksonii do roli czołowego tematu kampanii przed wyborami do landtagu, które odbędą się 1 września i już budzą przerażenie elit w całych Niemczech. Po raz pierwszy zwycięzcą w skali landu może bowiem zostać Alternatywa dla Niemiec (AfD), antysystemowa, uważana za skrajnie prawicową i niebezpieczną.

W trzech z ostatnich czterech sondaży AfD prowadzi minimalnie z CDU. Choć według zupełnie ostatniego, przeprowadzonego cztery tygodnie przed wyborami (ośrodka INSA) daje partii Angeli Merkel trzy punkty przewagi nad Alternatywą (odpowiednia 28 proc. i 25 proc. poparcia).

Nikt nie ma wątpliwości, że głównym tematem jest bezpieczeństwo. Rządząca w Saksonii od upadku NRD chadecka CDU zapewnia, że zatrudni setki nowych policjantów, przejmując w ten sposób hasło AfD. CDU jest oskarżana przez wielu saksończyków, że wcześniej zlikwidowała masę etatów w policji, zamykała posterunki. W Ostritz posterunek policji też miał być zlikwidowany, ale pojawiły się petycje w jego obronie.

Ostatecznie przetrwał. Ale w sobotę nikt nie odbiera tam telefonów

- Powinien działać na okrągło. Nie można przecież poprosić złodziei, by kradli wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania – ironizuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Lutz Jankus, szef klubu AfD w radzie miasta Görlitz.

- Już pięć lat temu moja partia domagała się 700 nowych etatów dla policji w Saksonii, CDU nas wtedy nie słuchała – dodaje.

Fotorzepa, Jerzy Haszczyński