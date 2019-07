Poruszające zdjęcie w sieci. Ptak karmi pisklę niedopałkiem

Fotografia, o której mowa została zrobiona pod koniec czerwca, w hrabstwie Pinellas na Florydzie, na plaży St. Pete Beach. Widzimy na nim dorosłego brzytwodzioba amerykańskiego, który karmi pisklę niedopałkiem papierosa. "To pisklę otrzymało niedopałek papierosa od swojego rodzica” - napisała w swoim poście kobieta.

Zdjęcie bardzo szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych i wywołało dyskusję na temat niekulturalnego i bezmyślnego zachowania ludzi na plaży. "To nie tylko szkodzi naszym zwierzętom i środowisku, ale może również powodować pożary lasów. To bardzo smutny obrazek" - podkreślił jeden z internautów. "To zdjęcie mnie zniszczyło. Dziękuję za zwrócenie uwagi na głupotę ludzi”- napisała inna użytkowniczka Facebooka.

Z ubiegłorocznego raportu opublikowanego przez organizację Ocean Conservancy wynika, że niedopałki papierosów to najczęściej spotykane n plażach śmieci. Jak pisze „The Independent", na plażach, ulicach i w parkach na całym świecie zalega w sumie około 4,5 biliona niedopałków.