Mike Tyson: Mówią, że nic nie wiem o polskim powstaniu. To mnie obraża

Wcześniej TVP Info wyemitowało fragment wywiadu, w którym Mike Tyson emocjonalnie komentuje oskarżenia pod swoim adresem.

- Pozwólcie, że coś powiem o Powstaniu Warszawskim. Mam wiele informacji, że Polacy komentują zaangażowanie mnie do tego show. Polakom stało się gó***o w porównaniu do tego, co dotyka ciemnoskórych w Ameryce. Nikt nie prześladował was przez piep***ne 250 lat - powiedział.



- Nikt nie gwałcił wam matki, siostry, brata, patrząc wam prosto w oczy zanim ich zabiją. Nikt wam tego nie zrobił. To, co was spotkało, było bardzo złe, ale kiedy mówicie, że nie powinienem brać udziału w filmie o Powstaniu Warszawskim, pytam się: Kto wie więcej o powstaniach niż ciemnoskórzy? Kto więcej wie o prześladowaniach niż ciemnoskórzy? Nikt na świecie nie był bardziej prześladowany niż ciemnoskórzy - dodał Tyson.