Japonia: Kobiety nie dostaną odszkodowania za przymusową sterylizację

Sąd w Japonii odrzucił pozwy dwóch kobiet, które zostały przymusowo wysterylizowane czterdzieści lat temu na mocy obowiązujących wówczas przepisów eugenicznych, które miały przeciwdziałać się narodzinom dzieci przez rodziców uznanych za nosicieli genów słabej jakości - informuje "The Guardian".

Obowiązujące w latach 1948-1996 w Japonii przepisy eugeniczne pozwalały na przymusową sterylizację, głównie niepełnosprawnych kobiet, w związku z przeciwdziałaniem się rodzeniu dzieci, których rodzice dysponowali genami słabej jakości. Na mocy tych przepisów w Japonii wysterylizowano ok. 16,5 tys. osób.

Teraz dwie ofiary tych, nielegalnych obecnie, praktyk - kobiety w wieku ok. 60 i 70 lat - domagały się odszkodowania w wysokości ok. 71,5 mln jenów (ok. 584 tys. euro) od rządu zarzucając władzom, że przymusowa sterylizacja naruszała prawa człowieka.

Sąd w Sendai przyznał, że przepisy eugeniczne były niekonstytucyjne, ale - jak dodał sędzia - roszczenia od ich ofiar już się przedawniły (Kodeks cywilny w Japonii przewiduje przedawnienie takich roszczeń po 20 latach).

W innych sądach w Japonii na rozstrzygnięcie czeka jeszcze ok. 20 podobnych pozwów.

Jedna z powódek w rozmowie z "The Guardian" wspominała, że wysterylizowano ją przymusowo, gdy miała kilkanaście lat, ponieważ podejrzewano, że jest ona upośledzona umysłowo. - Dali mi znieczulenie i potem już niczego nie pamiętałam. Kiedy się obudziłam, leżałam w łóżku. Poprosiłam o wodę, ale powiedziano mi, że nie mogę pić - mówiła.

Oprócz 16,5 tys. osób, które na mocy przepisów eugenicznych wysterylizowano przymusowo, kolejnych 8 tysięcy wysterylizowano za zgodą, która była często efektem poddawania ich dużej presji. Ponadto, ze względu na zagrożenie chorobami dziedzicznymi, w czasie obowiązywania przepisów eugenicznych przeprowadzono ok. 60 tys. aborcji na podstawie tych przepisów.

Ostatnia przymusowa sterylizacja w Japonii została przeprowadzona w 1993 roku.

W ubiegłym miesiącu rząd Japonii przeprosił ofiary przymusowych sterylizacji i zdecydował o wypłaceniu odszkodowania wszystkim żyjącym ofiarom przymusowej sterylizacji (a także dobrowolnej sterylizacji przeprowadzonej na podstawie przepisów eugenicznych) w wysokości 3,2 mln jenów (ok. 26 tys. euro).

Jednak prawnicy kobiet, w których sprawie orzekał sąd w Sendai twierdzili, że odszkodowanie zaoferowane przez rząd było niewystarczające.