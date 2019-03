Episkopat: Religia nie jest dodatkowym przedmiotem

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, bp Marek Mendyk, napisał w oświadczeniu, że „religia nie jest przedmiotem dodatkowym”.

„Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów” - napisał w oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, bp Marek Mendyk. "Dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania” - dodał.

W związku z tym, że we wrześniu wejdzie do szkół tzw. "podwójny rocznik”, powstał pomysł zmniejszenia liczby godzin lekcji religii w warszawskich szkołach. Naukę w szkołach średnich rozpoczną absolwenci podstawówek oraz gimnazjów. Wiąże się to z tym, że mogą być problemy z salami oraz tym, że brakować będzie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji.

W oświadczeniu odniesiono się także do tego, na których godzinach lekcyjnych odbywa się religia. Bp Mendyk podkreślił, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. „Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć” – czytamy w oświadczeniu.

Jak zaznaczył biskup, "w przedszkolach zajęcia z religii uwzględniane są w ramowym planie dnia, a zgodnie z wyjaśnieniami MEN, podstawa programowa jest realizowana przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu i nie można jej utożsamiać z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki". "Wynika z tego, że nauka religii w przedszkolu może się odbywać zarówno w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, jak i poza nim" - podkreślił.