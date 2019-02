Szwecja: 8500 koron kary za wysłanie swojego syna do odśnieżania na bosaka adobestock

Mieszkaniec północnej Szwecji został ukarany grzywną w wysokości 3 tys. koron (ok. 1250 zł) za zmuszenie własnego syna do odśnieżania na bosaka. Dodatkowo musi mu zapłacić 5,5 tys. koron (ok. 2230 zł) odszkodowania.