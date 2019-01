Nie wszyscy kibice wyjechali z Rosji po mundialu

Jak poinformowało radio Echo Moskwy, mimo że mundial zakończył się już pół roku temu, kilka tysięcy kibiców do dziś nie opuściło Rosji.

Jak informuje Polskie Radio, służba migracyjna rosyjskiego MSW zapowiedziała, że do końca marca odnajdzie wszystkich i deportuje do ich krajów. Już podczas mundialu odnotowano przypadki wykorzystywania tak zwanego paszportu kibica FAN ID przez nielegalnych migrantów.

Rosyjskie MSW twierdzi, że według stanu na 31 grudnia na terytorium Rosji przebywało około 12 tysięcy osób, które wjechały bez wiz i posługiwały się wyłącznie paszportem kibica. W ostatnich dniach stycznia liczba ta zmalała do 5 tysięcy.

Jako organizator mundialu Rosja zezwoliła zagranicznym kibicom piłkarskim przekroczyć granice swojego kraju w ruchu bezwizowym. Po zakończeniu zawodów prezydent Władimir Putin przedłużył tę możliwość o kolejne miesiące. Okazuje się, że część osób wykorzystała paszporty kibica, aby wjechać do Rosji i zostać tam, aby pracować na czarno. Część osób wjechała do Rosji, aby później przedostać się do krajów Unii Europejskiej.

Jak podaje Polskie Radio, rosyjskie służby migracyjne zapowiedziały, że z nielegalnymi migrantami uporają się w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.