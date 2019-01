Dziesiątki fok na ulicach. Mogą umrzeć z głodu

Jak pisze BBC, na kanadyjskiej wyspie Nowa Fundlandia w wyniku zderzenia z samochodem zmarły już dwie foki. Pozostałe z nich mogą umierać z głodu.

Zwierzęta utknęły na lądzie, gdyż pobliska zatoka niespodziewanie zamarzła i odcięła im dostęp do wód oceanicznych. Eksperci uważają, że ze względu na to, że stało się to szybko, mogło to zdezorientować zwierzęta i sprawić, że będą się one przemieszczać w głąb lądu zamiast w kierunku otwartych wód.

- Na drogach leżą foki, na podjazdach leżą foki, na podwórkach, na parkingach, w bramach, a nawet przy firmach - powiedziała burmistrz miasta, Sheila Fitzgerald.

Jeśli zwierzęta ie zostaną zabrane do oceanu, istnieją obawy, że umrą z głodu. - Przykro jest na to patrzeć. Od dawna nic nie jadły - podkreśliła Fitzgerald.

Rada miasta ma nadzieję, że urzędnicy Departamentu Rybołówstwa i Oceanów uratują zwierzęta, które pozostawione zostały same sobie.

Lokalna policja ostrzegła, aby nie zbliżać się do fok, gdyż może być to bardzo niebezpieczne.

Seals at mouth of the brook in Roddickton. Wonder where’s DFO. Those seals been there for a few weeks. They are 4 or 5 miles from the ocean and they are probably starving. pic.twitter.com/A9RuA6Njln