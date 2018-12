W południowo-zachodnich Chinach, w Chongqing doszło do wypadku w kopalni węgla kamiennego.

Ze wstępnych informacji wynika, że do szybu wpadł skip, urządzenie służące do transportowania urobku na powierzchnię.

W wyniku wypadku śmierć poniosło co najmniej siedem osób, a trzy zostały ranne. Jeden z poszkodowanych mężczyzn jest w ciężkim stanie.

W Chinach co roku w wypadkach w kopalniach ginie kilkaset osób. W 2017 roku doszło do 219 takich zdarzeń, co doprowadziło do śmierci 375 górników.

W październiku tego roku w Shandong na wschodzie Chin zginęło 21 górników.