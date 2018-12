Polska antyszczepionkowym liderem w UE

Polacy należą do najbardziej sceptycznych w UE, jeśli chodzi o szczepionki. Dramatycznie wzrosła liczba tych, którzy uważają szczepionki za niezgodne z przekonaniami religijnymi.

Korespondencja z Brukseli

Tylko 76 procent Polaków uważa, że szczepienia są ważne dla dzieci — to najniższy wskaźnik w całej UE. Takie są wyniki badania przedstawionego przez Komisję Europejską. Również jeśli chodzi o przekonanie o tym, czy szczepionki są skuteczne i bezpieczne, to Polacy należą do największych sceptyków. Mniej ufni od nas są tylko Bułgarzy i Łotysze. KE zwraca uwagę nie tylko na obecny poziom zaufania do szczepionek, ale też niebezpieczne tendencje w Polsce. W ciągu trzech lat, od 2015 roku, liczba tych, którzy uważają, że szczepionki są ważne dla dzieci, bezpieczne, czy skuteczne zmniejszyła się o 7-9 pkt. proc. A tych, którzy sądzą, że szczepienia są zgodne z ich przekonaniami religijnymi spadła aż o 17 pkt. proc.! Wynosi teraz zaledwie 59 proc..

— Szczepienia ochronne to jeden z najbardziej skutecznych środków przeciw chorobom, jakim dysponuje medycyna — mówiła Beate Hartinger-Klein, austriacka minister, która w piątek przewodziła unijnej radzie ministrów zdrowia. Na agendzie był właśnie temat szczepień i niepokojące tendencje spadku zaufania w wielu państwach UE oraz pojawienie się ognisk chorób zakaźnych, w szczególności odry. — Niestety widzimy, że dla niektórych chorób stopień zaszczepienia jest zbyt niski, żeby było to skuteczne. Na przykład ostatnio jesteśmy świadkami wybuchu epidemii odry w wielu państwach UE. W 2017 roku ponad 14 tysięcy osób zaraziło się odrą – jest to liczba ponad trzy razy większa niż odnotowana w 2016 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat z powodu odry zmarło ponad 57 osób, a dwie osoby zmarły z powodu błonicy. Innym skutkiem niewystarczającego stanu zaszczepienia jest utrzymujące się ryzyko ponownego wprowadzenia poliowirusa do UE, co naraz˙a na szwank status Unii jako obszaru wolnego od polio.

W UE co roku wykrywa się około 33 tys. przypadków raka szyjki macicy i odnotowuje około15 tys. zgonów z powodu tej formy raka. Większość przypadków raka szyjki macicy wywołanych jest zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Liczbę zakażeń HPV można by zdecydowanie zmniejszyć dzięki szczepieniom przeciwko temu wirusowi.

— Jest absolutnie nie do zaakceptowania, że w dzisiejszych czasach w UE umierają dzieci na odrę. Chorobę przeciw której mamy bezpieczną i skuteczną szczepionkę — mówił Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia. Według niego wielkim wyzwaniem jest walka z dezinformacją. — Trzeba na to szybko reagować. W dzisiejszym czasie kłamstwa można szybko rozpowszechniać, a potem trzeba dużo czasu, żeby je zdementować — powiedział Litwin.

Bruksela nie może niczego w tej sprawie nakazać państwom członkowskim, bo polityka zdrowotna należy do wyłącznych narodowych kompetencji. Jednocześnie opór przed szczepieniami, który może prowadzić do niskiego wskaźnika stanu zaszczepienia, jest ważnym transgranicznym zagrożeniem zdrowia w Europie. Dlatego Komisja zaproponowała rekomendacje, a państwa członkowskie je przyjęły. Obejmują one m.in. zarówno wspólne, jak i krajowe działania na rzecz edukacji szczepionkowej, walkę z dezinformacją, stworzenie unijnego portalu wymiany informacji o szczepieniach i chorobach zakaźnych itp. Polska zdecydowanie to poparła. — Wspólna polityka informacyjna na poziomie UE umożliwiłaby ograniczenie negatywnego wpływu ruchów antyszczepionkowych w państwach członkowskich. Popieramy utworzenie europejskiego portalu internetowego z wiarygodnymi informacjami na temat korzyści ze szczepień, jak również bezpieczeństwa ich stosowania — powiedział Sebastian Barkowski, zastępca Stałego Przedstawiciela Polski przy UE. Przyznał, że nasz kraj ma problem z tzw. aktywistami antyszczepionkowymi.