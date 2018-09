Dubaj: Jest za mało wody. Przywiozą górę z Antarktydy?

Jedna z firm inżynieryjnych w Dubaju chce rozwiązać problem braku wody, holując do brzegu górę lodową z Antarktydy.

W związku z pustynnym położeniem Dubaju, zapewnienie wystarczającej ilości wody pitnej dla mieszkańców i turystów jest coraz trudniejsze. W roku 2016 żyło tam 2,5 mln osób. Szacuje się, że do roku 2030 ma ich być 3,4 mln. Jedna z lokalnych firm inżynieryjnych wpadła na oryginalny pomysł, dzięki któremu można byłoby rozwiązać ten problem. Jak informuje wprost.pl, inżynierowie chcą przyholować do wybrzeży górę lodową z Antarktydy. Jeśli wszystko się uda, firma będzie sprzedawała pozyskaną w ten sposób wodę władzom Dubaju. - Chcemy udowodnić, że nawet najbardziej szalone pomysły są wykonalne - powiedział szef spółki Abdulla Alshehi. - Chcemy pomóc nie tylko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, ale przede wszystkim całej ludzkości – podkreślił.

Aby zrealizować pomysł, firma chce wykorzystać obrazy satelitarne. Dzięki nim odnajdzie bryłę, która będzie miała długość od 600 metrów do 2 kilometrów. Ze względu na to, że jej szacowana waga to nawet 90 ton, odholowana zostanie za pomocą kilku statków.

Jak pisze wprost.pl, pierwsza próba ma zostać podjęta w listopadzie 2018 roku.