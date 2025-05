Takie wyniki nie mogą raczej zaskakiwać, biorąc pod uwagę badania sondażowe. Np. z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z października 2023 roku wynikało, że 68,5 proc. Polaków chce zaprzestania zmiany czasu, a odmiennego zdania było 20,6 proc. Podobne opinie panują poza Polską. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła internetowe konsultacje w sprawie zmiany czasu, w ramach których otrzymała rekordową liczbę 4,6 mln ankiet. 84 proc. respondentów uznało, że chce zrezygnować ze zmiany czasu.

– Wyniki konsultacji społecznych w Sejmie są jeszcze bardziej przychylne od tego, co wynikało z badań opinii publicznej. Widać, że jest to zmiana oczekiwana przez społeczeństwo – mówi poseł PSL Michał Pyrzyk, który jest przedstawicielem wnioskodawców projektu. Czy oznacza to, że zmiana wejdzie w życie? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa.

Choć władze UE już kilka lat temu zadeklarowały odejście od zmiany czasu, prace nad rozwiązaniami w tej sprawie utknęły

Odejście od zmiany czasu raz wydawało się już przesądzone: w 2018 roku, gdy Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej sprawie. Po raz ostatni wskazówki mieliśmy przesunąć w 2021 roku. Prace nad odejściem od zmiany czasu przerwała jednak pandemia. Nieco wcześniej, bo w 2017 roku, swój pierwszy projekt o odejściu od zmiany czasu zgłosiło PSL, jednak prace nad nim przerwało negatywne stanowisko rządu, który dowodził, że projekt jest niezgodny z unijną dyrektywą. Mimo to ludowcy złożyli swój projekt ponownie.

Poseł Pyrzyk mówi nam, że również z najnowszych opinii sejmowych prawników wynika, że projekt może nie być zgodny z prawem europejskim. – Praca musi przebiegać dwutorowo, na forum krajowym i unijnym – podkreśla poseł. Jego zdaniem te drugie działania podejmuje minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL w ramach polskiej prezydencji w UE. Ten ostatni mówił w marcu, że „robi wszystko, by wznowić prace nad projektem dyrektywy”, a głównym „hamulcowym” zmian jest brukselska biurokracja.