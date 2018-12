Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska: Zaufanie do PO zostało zachwiane

- Moim celem nie jest samo pokonanie PiS. To tylko wstęp do celu, jakim jest realizacja programu - mówiła w #RZECZoPOLITYCE Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD.

Żukowska podkreśliła, że do zrealizowania tego celu niezbędne jest to, by "spotkała się w Sejmie i w Senacie z politykami myślącymi podobnie". Dlatego, jak dodała, jej celem jest "wspólna lista lewicy" obejmująca m.in. powstającą formację Roberta Biedronia czy Partię Razem.

Taka lista, jak przekonuje rzeczniczka SLD, miałaby szansę wprowadzić do Sejmu na tyle dużo posłanek i posłów o poglądach lewicowych, że mogliby oni "wynegocjować część postulatów, które są dla lewicy ważne". Żukowska zaznaczyła przy tym, iż jest świadoma, że taka lista "nie przeskoczyłaby listy Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej".

Pytana o ewentualny start polityków SLD z listy Koalicji Obywatelskiej Żukowska podkreśliła, iż "negocjacje można prowadzić, kiedy ma się zaufanie do partnera". Tymczasem - jak dodała - po tym jak po wyborach samorządowych część posłów Nowoczesnej przeszła do klubu PO (który zmienił nazwę na Klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), co pozbawiło Nowoczesną klubu w Sejmie, "zaufanie do PO, jako godnego partnera, na którego ramieniu można się oprzeć, zostało zachwiane". - Pytanie czy nie jesteśmy potrzebni tylko po to, żeby być listkiem figowym - dodała.

Żukowska oceniła, że sytuacja Nowoczesnej "zapaliła na pewno żółte światło mocno bijące po oczach".

Z kolei pytana o Ruch Prawdziwa Europa, nową partię, która ma powstawać pod auspicjami o. Tadeusza Rydzyka, Żukowska stwierdziła, iż jest to raczej "grupa nacisku". Dodała, że jej zdaniem ugrupowanie to nie miałoby wpływu na polską scenę polityczną. - Ona będzie mieć wpływ na kształtowanie list Zjednoczonej Prawicy - dodała. Zdaniem Żukowskiej ostatecznie dojdzie do konsolidacji tego środowiska, a jego politycy znajdą się na listach Zjednoczonej Prawicy w wyborach do PE.

Natomiast pytana o Roberta Biedronia Żukowska oceniła, iż "pójdzie on swoją drogą". Zdaniem rzeczniczki SLD w tej chwili możliwe jest zintegrowanie z SLD, w ramach listy SLD-Lewica Razem środowisk feministycznych, a także Zielonych i Razem.

Na pytanie o wysokie notowania partii Biedronia w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Żukowska odparła, że Europa Plus "na rok przed wyborami do PE miała 17 proc. w sondażu a w rezultacie uzyskała 3,8 proc.". - Także byłabym ostrożna z sondażami, jeśli chodzi o takie ugrupowania nowo powstające - dodała.