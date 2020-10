Powstaną klasy o profilu cyberbezpieczeństwo

W ten sposób resort obrony będzie realizował program „CYBER.MIL z klasą". Pierwsze takie klasy będą tworzone w przyszłym roku szkolnym. Założenie jest takie, że absolwenci takich klas po ukończeniu szkoły średniej i studiów na uczelniach wojskowych znajdą pracę jako informatycy lub kryptolodzy w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. To nowy rodzaj wojsk, który właśnie powstaje.

Z informacji, które otrzymaliśmy z MON, wynika, że każda klasa będzie mogła liczyć maksymalnie 15 uczniów, to oznacza, że w pierwszym roku może się kształcić jednocześnie ponad 200 uczniów.

Program prowadzony będzie przez trzy pierwsze lata nauki w liceach i technikach, ostatni rok nauki przeznaczony jest na przygotowanie do matury.

Co istotne, organizatorami projektu są Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, które tworzy trzon Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Biuro ds. Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej".

Szkoły, które zostały zakwalifikowane do programu, musiały spełnić wiele wymogów m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać wysoką średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

Po co takie klasy? Celem jest przygotowanie kandydatów do służby wojskowej, szczególnie do Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Założenie jest takie, że po zakończeniu nauki w takiej klasie w momencie starania się o przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych absolwenci otrzymają dodatkowe punkty w czasie rekrutacji.