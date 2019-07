Piekielnie drogie czartery VIP-ów

Zgodnie z obowiązującym prawem są one podpisywane w oparciu o decyzje szefa MON z 14 maja 2013 r. „w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie zamówienia na usługę czarteru samolotów dla najważniejszych osób w państwie". Z ustalonych na ten cel wydatków z budżetu MON na lata 2014–2017 w kwocie ok. 320 mln zł, kancelarie te były zobowiązane do zrefinansowania 25 proc. tej kwoty czyli tzw. opłaty zmiennej (ok. 80 mln zł) – wynika z kontroli NIK.