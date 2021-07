Wielki exodus ze straży marszałkowskiej

To efekt uchwalenia przez Sejm ustawy o straży marszałkowskiej. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", przed rokiem doszło w tej formacji do kolejnej rewolucji, tyle że kadrowej. Odeszło z niej aż 55 strażników.

To dane nieoficjalne, bo te oficjalne są niedostępne. Średniej emerytury nie podała nam ani Kancelaria Sejmu, ani wypłacający świadczenia Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało nas za to, że do końca sierpnia 2020 roku na emerytury odeszło 42 funkcjonariuszy, a ich średni wiek to niespełna 57 lat.