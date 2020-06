Wojsko szuka chętnych

Wojsko konkuruje samo z sobą o kandydatów do wojska. Do założenia munduru namawiają Wojska Obrony Terytorialnej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz... osobno MON.

Instytucje wojskowe starają się przekonać w zasadzie tych samych kandydatów do tego, aby wstąpili w ich szeregi. Tyle, że kampanie rekrutacyjne prowadzone są osobno przez WOT i NCBC oraz dodatkowo resort obrony narodowej. Poniżej dalsza część artykułu

Jak poinformował właśnie płk. Marek Pietrzak, rzecznik WOT formacja wznawia nabór ochotników i przywraca szkolenia rotacyjne. Dodaje, że od lipca uproszczony zostanie system rekrutacji do WOT. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień zostanie skierowany do jednostki wojskowej, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej.

Kandydaci, którzy chcą wstąpić w szeregi WOT, powinni zgłaszać swoje kandydatury w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, która odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Pułkownik Pietrzak namawia ochotników, aby składając wnioski o powołanie do służby korzystali z portalu ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych.

Trwa też rekrutacja do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Z informacji NCBC wynika, że osoby które przejdą proces rekrutacji będą miały m.in. możliwość pracy z najnowszymi technologiami opartymi m.in. na sztucznej inteligencji; poznają narzędzia informatyczne, do których dostęp ma bardzo wąskie grono ekspertów; będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań i bogatą ofertę szkoleniową.

Kandydaci do służby w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni powinni wysłać swoje CV na adres: rekrutacja@cyber.mil.pl lub wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.cyber.mil.pl/kariera/.

Równolegle do wstąpienia w szeregi armii i zaliczenia szkolenia podstawowego zachęca minister Mariusz Błaszczak. Ofertę kieruje m.in. do bezrobotnych, którzy utracili pracę z powodu epidemii SARS CoV-2. - Zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej oferty. To jest propozycja bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a jednocześnie dająca sposobność znalezienia dobrego zatrudnienia, pewnego zatrudnienia. Zatrudnienia, które w efekcie przysłuży się właśnie bezpieczeństwu naszej Ojczyzny – powiedział szef MON.

Wojsko Polskie przygotowało ponad 20 tys. miejsc w 40 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu rezerw lub szkoleniu przygotowawczym, a później związać swoją przyszłość z mundurem. Minister dodał, że w ostatnich dniach na te ćwiczenia zgłosiło się 880 osób, z tego 578 to osoby bezrobotne.