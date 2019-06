Więcej US Army na wschodniej flance NATO

Mniej więcej od 2,5 roku, gdy do Polski została przerzucona brygada pancerna i stworzono wielonarodowy batalion NATO w Orzyszu, przebywa u nas rotacyjnie ok. 4–4,5 tys. żołnierzy amerykańskich.

Po podpisanej właśnie deklaracji o współpracy obronnej i większej obecności sił amerykańskich w Polsce pomiędzy prezydentami Andrzejem Dudą oraz Donaldem Trumpem liczba żołnierzy zwiększy się o tysiąc. Chociaż prezydent Donald Trump w trakcie rozmowy w saloniku stwierdził, że zastanawia się nad przesunięciem do Polski 2 tysięcy żołnierzy.

Z deklaracji wynika, że zwiększenie obecności wojskowej oparte jest na 3. i 4. artykule traktatu waszyngtońskiego tworzącego NATO, z których wynika m.in., że strony „będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści".

Co istotne – założenie jest takie, że z infrastruktury nie tylko będą korzystali żołnierze polscy i amerykańscy, ale cały sojusz.

Prezydenci uzgodnili, że obecności wojsk amerykańskich będzie trwała, a nie tak jak teraz rotacyjna. To oznacza, że planowanie wydatków związanych z ich utrzymaniem może być długofalowe. Polscy politycy podkreślają, że to dopiero pierwszy etap wzmocnienia wojskowego.

Nieco większa niż zwykle dzisiejsza obecność wojsk amerykańskich w Polsce wynika z tego, że trwają przygotowania do największych w tym roku wojskowych manewrów Dragon-19. Ćwiczenia zostaną zorganizowane od 15 do 25 czerwca, weźmie w nich udział ok. 18 tys. żołnierzy.