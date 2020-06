Wojsko tworzy bazę sprzętu i przydatnych osób

Na jaki czas wojsko może przejąć auto? W czasie pokoju do 48 godzin - w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych, w czasie ćwiczeń wojskowych lub w jednostkach przewidzianych do militaryzacji do 7 dni, z kolei w trakcie ćwiczeń obrony cywilnej do 24 godzin. W czasie wojny zaś „do ustania potrzeby używania".