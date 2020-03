Żołnierze wracający z misji nie trafią na kwarantannę

Resort obrony nie przewiduje, by z powodu pandemii koronawirusa zakłóceniu uległy polskie misje wojskowe. Obecnie poza granicami Polski – m.in. w Libanie, Afganistanie, Włoszech, Iraku – przebywa ok. 2 tys. żołnierzy . Właśnie trwają przygotowania do ich wymiany w Iraku, ich rotacja planowana jest na pierwszą połowę kwietnia.

Poniżej dalsza część artykułu