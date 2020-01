Cyberklasy będą w każdym województwie

W tym roku w całej Polsce może powstać 15 takich klas (po jednej w szkole), w poprzednim roku pilotażowo pierwsza ruszyła w Łowiczu (woj. łódzkie). Utworzona została we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Polską Grupą Zbrojeniową w LO im. Józefa Chełmońskiego.

Ministerstwo zakłada, że takie klasy powstaną głównie w szkołach zlokalizowanych w niedużych ośrodkach, czyli w miastach do 100 tys. mieszkańców. Resort stawia warunek, że muszą to być placówki publiczne już realizujące program z matematyki, informatyki oraz fizyki na poziomie rozszerzonym, a jej absolwenci osiągają dobre wyniki na maturze z matematyki. Ministerstwo liczy też, że taka szkoła nawiąże też współpracę z uczelnią wyższą „mającą w ofercie edukacyjnej przedmioty z zakresu matematyki lub informatyki albo z instytutem naukowo-badawczym". W informacji, którą otrzymaliśmy w resorcie obrony, wynika, że zajęcia dodatkowe powinni prowadzić nauczyciele akademiccy.

Powstaje cyberwojsko

Klasy o specjalności cyberbezpieczeństwo mają być jednym z kroków budowy zaplecza dla tworzonych właśnie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowództwo tej formacji ma powstać do końca 2022 r. Ten nowy rodzaj wojsk ma osiągnąć gotowość do działania do końca 2024 r.