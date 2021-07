Podejrzany o propagowanie komunizmu w rękach ABW

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych przekazał, że chodzi o Michała N. Mężczyzna na jednym z portali społecznościowych miał prowadzić "kanał o charakterze ekstremistycznym" i propagować za jego pośrednictwem ustrój komunistyczny, "nawołując do totalitarnych praktyk i metod działania".

Stanisław Żaryn podał, że Michał N. nawoływał do budowy w Polsce państwa komunistycznego i wzywał do rewolucji, a w apelach "nawoływał również m.in. do niszczenia pomników Żołnierzy Wyklętych i pomnika Romana Dmowskiego, a także do prowadzenia ataków na księży i przedsiębiorców".