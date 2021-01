Policja o zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. "Zatrzymano 14 osób"

- Policjanci zatrzymali 14 osób, z czego sześć zostało zatrzymanych do przestępstw. Mówimy tu m.in. o naruszeniu miru, naruszeniu nietykalności cielesnej policjantów, znieważeniu policjantów - powiedział. Dodał, że jeśli chodzi o wykroczenia to powodem zatrzymań była odmowa podania danych przez demonstrantów. - Te osoby nie byłyby zatrzymane, gdyby po prostu podały swoje dane - podkreślił.

"Po wykonaniu wszystkich czynności te osoby zostaną zwolnione"

- Trzy osoby wtargnęły na teren - niebylejaki teren, bo mówimy o terenie Trybunału Konstytucyjnego - przekazał. Podkreślił, że doszło do wtargnięcia, nie wejścia. - Możemy wejść do kogoś na zaproszenie, przez drzwi, przez furtę, ale jeżeli ktoś przeskakuje przez ogrodzenie, wbija gwoździe w drzwi to to jest wtargnięcie na teren, na który nie zostaliśmy zaproszeni i wbrew administratorowi - mówił.

- W tym przypadku czynności w kierunku przestępstwa prowadzą policjanci - powiedział Marczak, że w związku z wtargnięciem zatrzymano trzy osoby. - Po wykonaniu wszystkich czynności te osoby zostaną zwolnione - zapowiedział.

Rzecznik KSP ocenił, że sytuacja sprawiła, że demonstracja przed Trybunałem Konstytucyjnym nie była już spokojna. - Po chwili mieliśmy do czynienia z przypadkami naruszenia cielesnej policjantów - dodał.

Sylwester Marczak przekazał, że 417 osób zostało wylegitymowanych. - Wobec 357 skierowane będą notatki do sanepidu - dodał. Nałożono 12 mandatów karnych i skierowano "niecałe 10" wniosków o ukaranie do sądu. - Policjanci cały czas prowadzą czynności, te liczby mogą ulegać zmianie - zastrzegł.